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Филимонов заявил, что клубам из России должны компенсировать издержки за пропуск турниров

Виктория Кравченко
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов заявил, что Международные и европейские футбольные организации должны компенсировать российским клубам финансовые и репутационные издержки за пропуск соревнований.

«По большому счету нашу страну лишили спортивных соревнований, в частности, футбольных. Мировые и европейские спортивные функционеры должны компенсировать нам то, что наши клубы потеряли со всех точек зрения — с финансовых, с репутационных», — цитирует Филимонова ТАСС.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/17087291
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