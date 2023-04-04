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Филимонов: «Мы не узнаем «Спартак» после сборов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов оценил игру «Спартака» в весенней части сезона.

— Мы видим особенный «Спартак» после сборов. Будто бы не узнаем его.

— Какое-то временное явление. Надеюсь, что временное, что что-то поменялось, какие-то недоработки. Пока результаты, игра не очень. Как это было до перерыва.

— С чем это можно связать?

— Не знаю, нужно находиться внутри команды, понимать, почему это происходит. Со стороны достаточно сложно сказать.

— Промес был травмирован, не должен был выходить, выходит и травмируется. Вам не кажется это странным?

— Может быть, Абаскаль и таким способом пытается как-то выйти из ситуации. Здесь сложно как-то комментировать тренерские решения.

— Как вам Абаскаль в «Спартаке»?

— Он эмоциональный, как и все тренеры, которые сюда приезжали. В принципе, мне импонировало, как команда выглядела в первой части чемпионата. Приятно было смотреть на игру команды, как игроки взаимодействуют, понимают, чего хочет тренер от них. В этом плане позитивно было.

— Вы видите сходства между командой Абаскаля и «пионеротрядом Романцева«?
— Нет, абсолютно. Даже сейчас смотрю матч и понимаю, что очень многие вещи у нас были бы сделаны по-другому. Игровые вещи, развитие атак, оборона. Мы бы делали по-другому. Здесь нет сходств и каких-то ассоциаций.

После 21-го тура «Спартак» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В эти минуты красно-белые встречаются с «Уралом» в ответном матче FONBET Кубка России. Первая встреча команд завершилась вничью.

Александр Филимонов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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