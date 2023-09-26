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Сегодня, 15:05

Филимонов заявил, что уровень российского футбола очень резко упал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов высказался об участии медийных команд в FONBET Кубке России.

«Чем больше игр, тем лучше. Просто в мое время казалось немыслимым, что профессиональная команда уступит любительской. Сейчас это стало возможным. К сожалению, уровень отечественного футбола очень резко упал. Способны ли медийные команды мотивировать профессиональные клубы развивать инфраструктуру? Пока не вижу, чтобы это работало в перспективе. «Красное Знамя» проигрывает «Амкалу», а «Муром» уступает 2DROTS. И что дальше-то? Профессионалы вылетели и сразу же забыли. Неудача не станет для них клеймом на всю жизнь. Думаю, если бы речь шла о действительно болезненных моментах, сразу бы следовали тренерские отставки», — приводит слова Филимонова RT.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1208672-filimonov-uroven-futbol-padenie
Александр Филимонов
Футбол
РПЛ
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