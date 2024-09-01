Филин: «Старт сезона для «Химок» оцениваю негативно. Пока свою задачу не выполняем»

Сегодня, 16:06
Защитник «Химок» Александр Филин оценил результаты подмосковного клуба на старте нынешнего сезона РПЛ.
«Старт сезона для «Химок» оценю негативно. Мы потеряли очки и не набрали нужные. Если брать по турнирной таблице, то, когда пройдет тур, будет неважная ситуация для нас. Справляемся ли с задачей не вылететь? Не знаю, у меня задача быть в восьмерке. Так что пока свою задачу не выполняем», — цитирует Филина Sport24.
В субботу, 31 августа, «Химки» уступили ЦСКА (0:2) в 7-м туре РПЛ и на данный момент с 6 очками занимают 11-е место в таблице чемпионата России.