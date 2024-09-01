Филин: «Старт сезона для «Химок» оцениваю негативно. Пока свою задачу не выполняем»

Защитник «Химок» Александр Филин оценил результаты подмосковного клуба на старте нынешнего сезона РПЛ.

«Старт сезона для «Химок» оценю негативно. Мы потеряли очки и не набрали нужные. Если брать по турнирной таблице, то, когда пройдет тур, будет неважная ситуация для нас. Справляемся ли с задачей не вылететь? Не знаю, у меня задача быть в восьмерке. Так что пока свою задачу не выполняем», — цитирует Филина Sport24.

В субботу, 31 августа, «Химки» уступили ЦСКА (0:2) в 7-м туре РПЛ и на данный момент с 6 очками занимают 11-е место в таблице чемпионата России.