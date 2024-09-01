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Сегодня, 16:06

Филин: «Старт сезона для «Химок» оцениваю негативно. Пока свою задачу не выполняем»

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Александр Филин оценил результаты подмосковного клуба на старте нынешнего сезона РПЛ.

«Старт сезона для «Химок» оценю негативно. Мы потеряли очки и не набрали нужные. Если брать по турнирной таблице, то, когда пройдет тур, будет неважная ситуация для нас. Справляемся ли с задачей не вылететь? Не знаю, у меня задача быть в восьмерке. Так что пока свою задачу не выполняем», — цитирует Филина Sport24.

В субботу, 31 августа, «Химки» уступили ЦСКА (0:2) в 7-м туре РПЛ и на данный момент с 6 очками занимают 11-е место в таблице чемпионата России.

Источник: Sport24
Александр Филин
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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