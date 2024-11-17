Филин назвал главного авторитета в «Химках»

Защитник «Химок» Александр Филин назвал главного авторитета в подмосковной команде.

«Кого бы назвал главным авторитетом в «Химках» после прихода большого количества статусных игроков? У нас один главный авторитет — это главный тренер. По идее, так должно быть в каждой команде», — приводит слова Филина Legalbet.

«Химки» после 15 туров занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. Следующий матч подмосковная команда 23 ноября встретится дома с «Краснодаром».