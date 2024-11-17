Филипп Воронин: «Сметанин назвал «Амкал» квадроберами? Мяу-мяу»

Футболист «Амкала» Филипп Воронин поделился с «СЭ» мнением о товарищеском матче с московским «Динамо» (3:2).

— Была жаркая пикировка между Андреем Сибсканой и Андреем Сметаниным.

— Хотите прикол, я один раз со Сметаниным играл в футбол! Мне было 14 лет. Это был турнир под названием «Забей гол, фанат». Там Сметанин был в воротах. Так что меня это легенда. То, что он обсуждает команду, к которой я имею отношение, для меня честь.

— Вы забили ему?

— Не-не, я никогда в жизни не забивал.

— Сметанин назвал вас квадроберами. Михаил Прокопьев погавкал.

— Мяу-мяу (смеется).