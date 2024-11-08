Финальный матч молодежки «Факела» стал одним из самых посещаемых в МФЛ

Заключительный в этом сезоне матч молодежной команды воронежского «Факела» посетило 1375 болельщиков.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, в статусе лучшей команды Группы 2 Молодежной футбольной лиги (В общем зачете МФЛ — 11-е место) «Факел-М» принимал сверстников из Калининграда — «Балтику-М».

Встреча состоялась на новом стадионе «Факел», на котором свои игры проводит и основа сине-белых. Воронежская молодежка одержала уверенную победу над одним из главных преследователей со счетом 5:0.