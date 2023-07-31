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Сегодня, 11:40

«Фламенго» улучшил предложение «Зениту» по Венделу до 15 миллионов евро

Виктория Кравченко
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Фламенго» улучшил предложение «Зениту» по трансферу полузащитника Вендела до 15 миллионов евро, сообщает журналист Вене Казагранде. Ранее клуб предлагал 13 миллионов евро.

По данным источника, питерский клуб не устраивает эта сумма. Кроме того, способ оплаты также не подходит «Зениту». Руководство считает, что стоимость трансфера футболиста — не меньше 20 миллионов евро.

Ранее главный тренер Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Агент Барбоза сообщил, что европейские клубы не интересуются хавбеком.

Ранее 25-летний бразилец, пропустивший начало сезона, вернулся в расположение клуба. Агент игрока продолжает заниматься поиском для него нового клуба.
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Фламенго
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