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Сегодня, 19:45

Источник: «Фламенго» вышел из переговоров с «Зенитом» по Клаудиньо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Фламенго» отказался от борьбы за полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает журналист Жулио Мигель Нету.

По информации источника, cтороны не сумели договориться о сумме трансфера. Бразильский клуб вышел из переговоров, так как не намерен совершать «сумасшедшие сделки».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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