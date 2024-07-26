Источник: «Фламенго» вышел из переговоров с «Зенитом» по Клаудиньо

«Фламенго» отказался от борьбы за полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает журналист Жулио Мигель Нету.

По информации источника, cтороны не сумели договориться о сумме трансфера. Бразильский клуб вышел из переговоров, так как не намерен совершать «сумасшедшие сделки».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.