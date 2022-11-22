«Фламенго» заинтересован в подписании Клаудиньо

Бразильский «Фламенго» заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Фламенго» следит за полузащитником еще с того времени, когда он выступал за «РБ Брагантино». Отмечается, что бразильский клуб еще не вступал в переговоры с агентом футболиста.

25-летний бразилец присоединился к «Зениту» в августе 2021 года и провел за него 49 матчей, забил 13 матчей и отдал 13 результативных передач. Его контракт с петербуржской командой рассчитан до 2027 года.