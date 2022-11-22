«Фламенго» заинтересован в подписании Клаудиньо

22 ноября, 15:13
Бразильский «Фламенго» заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, «Фламенго» следит за полузащитником еще с того времени, когда он выступал за «РБ Брагантино». Отмечается, что бразильский клуб еще не вступал в переговоры с агентом футболиста.
25-летний бразилец присоединился к «Зениту» в августе 2021 года и провел за него 49 матчей, забил 13 матчей и отдал 13 результативных передач. Его контракт с петербуржской командой рассчитан до 2027 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования