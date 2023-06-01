Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:28

Флорентин: «Стадион «Оренбурга» — «кладбище слонов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин поделился мнением о домашнем стадионе команды.

«В Аргентине тоже есть стадионы, расположенные как арена «Оренбурга» — не в центре города. Мне наш дом очень нравится. Стадион «Оренбурга» — «кладбище слонов», потому что никакой топ-клуб не может нас обыграть там. Мы в команде так и говорим: «Оренбург» — «кладбище слонов», — приводит «РБ Спорт» слова игрока.

Флорентин является воспитанником «Ривер Плейт» и «Архентинос Хуниорс». За «Оренбург» 24-летний аргентинский футболист выступает с 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gabrie-l-florentin-stadion-orenburga-kladbishhe-slonov/
Габриэль Флорентин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной по Азовскому морю
МВД объявило журналиста Романа Попкова в федеральный розыск
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Кобелев: «Сезон для «Динамо» неудовлетворительный. Команде обязательно нужен российский тренер»
Президент «Торпедо» Савин рассчитывает на возвращение команды в РПЛ через год
Стипиди: «У Канчельскиса и Мостового то один чего-то недостоин, то другой. Чего они сами добились как тренеры?»
Алексей Медведев: «Не считаю, что медали для «Ростова» — это из области фантастики»
Форвард «Зенита» Кассьерра досрочно отправился в отпуск
Тренерский ребус «Динамо». Карпин? Иностранец? Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабаев рассказал, сколько получал ЦСКА за участие в еврокубках

Бабаев: «Мы столкнулись с тем, что ряд европейских клубов отказались выполнять свои обязательства по трансферам»