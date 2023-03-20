Флорентин оценил вероятность получения российского гражданства

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин оценил вероятность получения российского гражданства.

«Российское гражданство? Да, это возможно. Сначала мне нужно поговорить с моим представителем и другими людьми. У нас есть общее понимание, мы уже немного говорили об этом. Мне нравится Россия и отношение людей ко мне. Но в первую очередь мои мысли о футболе и «Оренбурге», — приводит слова Флорентина «Евро-Футбол.Ру».

23-летний аргентинец перешел в «Оренбург» летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.