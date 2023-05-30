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Сегодня, 12:00

Флорентин сравнил жизнь в России и в Аргентине

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин сравнил жизнь в России и в Аргентине.

«В России жизнь очень спокойная, она похожа на аргентинскую. Что касается футбола, то у нас фанаты ведут себя очень активно на трибунах, а в России почему-то не так. Но в этом есть плюс: когда на тебя не давят трибуны, ты можешь спокойно показывать свой футбол, а в Аргентине у тебя так легко не получится это делать. Москва или Буэнос-Айрес? В Москве очень красивые девушки, одни из самых красивых в мире, наверное. Но я выберу все-таки Буэнос-Айрес. Где девушки красивее: в России или на родине? Ой! Тут 50 на 50!» — приводит слова Флорентина «РБ Спорт».

После 29 туров российского чемпионата «Оренбург» с 43 очками занимает восьмую строчку в таблице РПЛ. В 30-м туре команда встретится с московским «Динамо» 3 июня в матче, который начнется в 17:00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gabrie-l-florentin-v-moskve-odni-iz-samy-h-krasivy-h-devushek-v-mire/
Габриэль Флорентин
Футбол
РПЛ
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