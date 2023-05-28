Флорентин высказался об интересе со стороны «Зенита» и «Локомотива»

Полузащитник «Оренбурга» Габриеэль Флорентин высказался об интересе со стороны «Зенита» и «Локомотива».

«Я слышал, что «Зенит» и «Локомотив» проявляют ко мне интерес, но я об этом сейчас вообще не думаю. Мои мысли полностью связаны с тем, чтобы закончить сезон как можно лучше с «Оренбургом». Дальше — буду смотреть. Было ли общение с кем-нибудь из «Зенита» и «Локомотива»? Мои люди поддерживают контакт с ними, но я спокоен, думаю сейчас об «Оренбурге» и жду окончания сезона. Моя главная цель в России продолжать накапливать опыт, сделать здесь все как можно лучшим образом. Я надеюсь, что смогу вырасти как футболист и перейти в большой европейский клуб», — приводит слова Флорентина Metaratings.ru.

В этом сезоне хавбек провел за «Оренбург» 23 матча во всех чемпионатах, записав на свой счет три мяча и пять ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.