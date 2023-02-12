0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:23

Агент Дивановича: «Легкий трансфер. Заим совершенно не боялся ехать в Россию»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Флорин Биба, агент полузащитника Заима Дивановича, рассказал о переходе футболиста в «Ахмат».

«Это был легкий трансфер, тренер отлично знал Заима по совместной работе в солигорском «Шахтере». Диванович совершенно не боялся ехать в Россию, играть в высшей российской лиге, в такой отличной команде — большая честь для него. Ожидаем, что Заим будет упорно работать и, возможно, станет одним из самых важных футболистов в чемпионате. Почему нет? Он достаточно квалифицированный игрок. Но его основная цель — помогать своей команде и достигать поставленных целей», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

22-летний Диванович перешел в «Ахмат» в январе 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провед пять матчей за солигорский «Шахтер» и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-divanovicha-legkij-transfer-zaim-ne-boyalsya-ehat-v-rossiyu/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Главный тренер «Ахмата» Ташуев: «Говорить о том, что мы на сто процентов набрали форму, пока не приходится»
Обухов: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Оренбурге». Он очень сильный ментально»
«Химки» проиграли «Мактааралу» в товарищеском матче
«Дзюба — один из самых важных футболистов в истории России, он подает пример детям». Интервью Синама-Понголя
Кевин Кураньи: «Надеюсь «Динамо» закончит чемпионат на втором месте»
Агент Портанова сообщил о срыве переговоров с «Торпедо» и «Крыльями Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Синама-Понголь: «Дзюба один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям»

Синама-Понголь: «В «Ростове» мы наслаждались футболом. Игроки были счастливы переходить в клуб»