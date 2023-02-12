Агент Дивановича: «Легкий трансфер. Заим совершенно не боялся ехать в Россию»

Флорин Биба, агент полузащитника Заима Дивановича, рассказал о переходе футболиста в «Ахмат».

«Это был легкий трансфер, тренер отлично знал Заима по совместной работе в солигорском «Шахтере». Диванович совершенно не боялся ехать в Россию, играть в высшей российской лиге, в такой отличной команде — большая честь для него. Ожидаем, что Заим будет упорно работать и, возможно, станет одним из самых важных футболистов в чемпионате. Почему нет? Он достаточно квалифицированный игрок. Но его основная цель — помогать своей команде и достигать поставленных целей», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

22-летний Диванович перешел в «Ахмат» в январе 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провед пять матчей за солигорский «Шахтер» и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.