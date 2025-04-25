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Сегодня, 13:40

Экс-тренер ЦСКА Фоменко — о Кисляке: «Матвей два года тренировался с мужиками, оброс мясом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» объяснил прогресс полузащитника команды Матвея Кисляка.

— Прогресс Матвея Кисляка в этом сезоне вас поразил?

— Нет. Всему свое время. Здесь вопрос в возрасте. Он, как и другие парни, к нам попал юнцом, перешел из дубля. Ему надо было еще обрасти мясом. Матвей два года с нами тренировался. За этот срок он реально возмужал. Это, знаете, как мальчик до армии и после нее. Две большие разницы. Кисляк потренировался с мужиками, адаптировался к нагрузкам. И сейчас начинает показывать игру определенного уровня. Да и то: он лишь в начале большого пути. Подкупает правильное отношение Матвея к футболу. Считаю, он еще будет прибавлять.

— У Глебова такая же ситуация?

— Да. Меня не удивил прогресс Глебова и Кисляка, когда мы их подтягивали из дубля, видели потенциал. Просто нужно было постепенно подводить ребят к основе.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля, начало — в 19.30 мск. «Спартак» с 50 очками находится на третьем месте в таблице, ЦСКА (48) идет на четвертой строчке.

Мойзес, Миралем Пьянич и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев.Полезен ли Пьянич? Что с Файзуллаевым? Мойзес или Круговой? Интервью экс-тренера ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Матвей Кисляк
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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