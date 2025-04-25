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Сегодня, 14:10

Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Гуарирапа хорош, когда есть пространство»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил перспективы двух нападающих армейцев: Секу Койта и Сауля Гуарирапы.

— Койта забил в двух последних турах. Ожил?

— Нужно понимать, в каком состоянии он приходил в команду. Порой при восприятии игры новичка мешают завышенные ожидания. Возьмите легионеров, которые недавно присоединились к армейцам: Алеррандро и Вильягру.

— Вильягра вообще не играет.

— Да. Почему? Нужно время, чтобы набрать форму. Он же перешел в ЦСКА к концу тренировочного сбора.

— Вернемся к Койта.

— Секу попал в совершенно другую среду, столкнулся с иным менталитетом. Потребовалось время. Но даже по тем играм, когда у него что-то не получалось, были видны качества. По тому, как Койта работал с мячом, я понимал, что это мастер. Разговаривал с ребятами из команды, и все мне подтверждали, что на тренировках форвард выглядел очень прилично. А сейчас он еще и сборы прошел, начал давать объем, забил в двух играх кряду.

— А как тогда быть с Гуарирапой? Он же уже был адаптирован к РПЛ, а забил за ЦСКА в РПЛ столько же, сколько и Койта.

— Если отмотать чуть назад, то в «Сочи» Гуарирапа тоже начинал как игрок ротации. Кстати, свой первый гол забил в матче с нами, и у него, что называется, покатило. Сейчас в ЦСКА он опять, как правило, начинает игры со скамейки.

— Почему?

— Просто это нападающий, которому нужно пространство. Когда оно есть, он гораздо эффективнее. Венесуэлец так и «Акрону» забил, когда Игорь Акинфеев выдал ему голевую передачу. Точнее, Игорь Владимирович.

Более тонкий футбол ему дается сложнее. Это и по «Сочи» было видно. А учитывая, что в ряде матчей ЦСКА действует первым номером, Гуарирапе сложнее сыграть на своих козырях.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля, начало — в 19.30 мск. «Спартак» с 50 очками находится на третьем месте в таблице, ЦСКА (48) идет на четвертой строчке.

Мойзес, Миралем Пьянич и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев.Полезен ли Пьянич? Что с Файзуллаевым? Мойзес или Круговой? Интервью экс-тренера ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

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ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
Сауль Гуарирапа
Секу Койта
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