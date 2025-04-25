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Сегодня, 13:25

Экс-тренер ЦСКА Фоменко — о Файзуллаеве: «У Аббоса не было отпуска»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» объяснил спад в игре полузащитника команды Аббоса Файзуллаева.

— Почему Аббос Файзуллаев не так ярок, как прежде? Новая схема ему не подходит?

— Тут прежде всего нужно с самим Аббосом разговаривать. Но, думаю, дело все же не в схеме.

— А в чем?

— Молодости свойственна нестабильность. На Аббоса в этом сезоне выпала очень большая нагрузка. Участие в Олимпиаде в составе сборной Узбекистана. Все эти переезды, разъезды не прошли бесследно. Я не считаю, что новая расстановка, позиция стали для Файзуллаева проблемой. Парень он достаточно умный, дисциплинированный.

Просто нужно какое-то время, чтобы переварил нагрузки. У него же фактически отпуска даже не было. Тяжело...

То молодежка, то основная сборная Узбекистана. Ведь он пропустил несколько туров РПЛ, так как президент республики попросил отпустить его в национальную команду. А участие в Олимпиаде — это серьезный эмоциональный выплеск. Мы же знаем, что после матча Лиги чемпионов команде порой очень трудно настроиться на тур национального первенства. Эмоции ушли...

— А что тогда скажете об игре Ивана Облякова?

— Ванька — уже состоявшийся, сформировавшийся футболист. Лидер команды. Где-то проявляет себя чуть ярче, где-то чуть бледнее. Но ему присуща стабильность. Ниже определенного уровня он уже не опускается. В этом и заключается класс игрока. У Вани нет провалов.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля, начало — в 19.30 мск. «Спартак» с 50 очками находится на третьем месте в таблице, ЦСКА (48) идет на четвертой строчке.

Мойзес, Миралем Пьянич и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев.Полезен ли Пьянич? Что с Файзуллаевым? Мойзес или Круговой? Интервью экс-тренера ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Олег Фоменко
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