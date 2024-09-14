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Сегодня, 20:58

Фоменко — о судействе в матче ЦСКА — «Зенит»: «В концовке арбитр начал плавать»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-тренер ЦСКА Олег Фоменко в комментарии для «СЭ» оценил судейство в матче с «Зенитом» (0:1).

«Наблюдал за игрой, вопросов к судейству не было. Не показали желтую Алипу? Это эмоции. Если мы будем давать желтые за эмоции, то будем играть 7 на 7. По мне, судья нормально отработал. В концовке выросло напряжение, арбитр начал плавать. Но 80 минут отработал великолепно», — сказал Фоменко «СЭ».

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко

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