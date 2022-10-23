Фоменко — о матче «Оренбурга» с ЦСКА: «Мы разочарованы результатом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Оренбурга» Олег Фоменко подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Команда потеряла два очка. В первом тайме мы создали достаточно моментов, можно было уходить на перерыв спокойнее, но подвела реализация. Во втором тайме уже были мучения.

Мы готовили команду к игре с мыслью победить. Поэтому мы разочарованы результатом", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Фоменко.

Также он объяснил, чего команде не хватило для победы.

«Не хватило забитых мячей. В первом тайме создали достаточно хороших моментов», — добавил специалист.

На данный момент команда Фоменко занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ (19 очков). Армейцы с 26 очками расположились на 3-й позиции.