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Фоменко — о штрафах: «Футболист должен понимать: за проступок — наказание. У Федотова позиция другая»

Алина Савинова
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Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко заявил, что его позиция по штрафам игроков отличается от той, которой придерживается Владимир Федотов.

«Мы с ним на эту тему много дискутировали. Это его видение — не штрафовать. По мне — штрафы дисциплинируют. Футболист должен понимать: за проступок — наказание. Когда нарушаешь закон, бывает уголовное преследование, административное. У Валентиновича позиция другая. Для него клуб — семья: не будешь же ты с ребенка своего деньги брать? Поэтому и не может быть у него плохих отношений с кем-либо», — приводит Sport24 слова Фоменко.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В первом туре армейцы сыграют с «Уралом».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-trener-tsska-o-shtrafakh-futbolist-dolzhen-ponimat-za-prostupok-nakazaniye-u-fedotova-pozitsiya-drugaya
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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