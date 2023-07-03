Фоменко — о штрафах: «Футболист должен понимать: за проступок — наказание. У Федотова позиция другая»

Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко заявил, что его позиция по штрафам игроков отличается от той, которой придерживается Владимир Федотов.

«Мы с ним на эту тему много дискутировали. Это его видение — не штрафовать. По мне — штрафы дисциплинируют. Футболист должен понимать: за проступок — наказание. Когда нарушаешь закон, бывает уголовное преследование, административное. У Валентиновича позиция другая. Для него клуб — семья: не будешь же ты с ребенка своего деньги брать? Поэтому и не может быть у него плохих отношений с кем-либо», — приводит Sport24 слова Фоменко.

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В первом туре армейцы сыграют с «Уралом».