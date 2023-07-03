Фоменко — о новом Акинфееве: «Его не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным»

Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко поделился мнением о вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

— Кто сейчас второй Акинфеев?

— Его нет, не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным, — приводит Sport24 слова Фоменко.

— Каким помните Акинфеева до личного знакомства?

— Мы часто против него играли. Когда в воротах Игорь — это что-то устрашающее! Всегда начинаешь переживать. Не зря говорят: «Это Игорь, это бренд, это касса!»

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.