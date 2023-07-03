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Фоменко — о том, что с Карраскалем: «Это у него надо узнать: «Что с тобой, родной?»

Алина Савинова
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Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко высказался о полузащитнике московской команды Хорхе Карраскале.

— Что этой весной с Карраскалем?

— Это у него надо узнать: «Что с тобой, родной?» (смеется), — приводит Sport24 слова Фоменко.

— По ощущениям, Федотов с ним не очень дружит.

— Нет, Валентиныч со всеми дружит. Я не помню — во всяком случае в ЦСКА, — чтобы кто-то был оштрафован.

Карраскаль перешел в ЦСКА в феврале 2022 года на правах аренды. В мае этого же года армейцы выкупили футболиста у «Ривер Плейта». В минувшем сезоне 25-летний колумбиец провел 34 матча за ЦСКА во всех турнирах, отметился 6 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-trener-tsska-fomenko-o-tom-chto-s-karraskalem-eto-u-nego-nado-uznat-chto-s-toboy-rodnoy
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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