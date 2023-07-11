Фомин: «Думаю, Бальбуэна доволен, что вернулся в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о возвращении защитника Фабиана Бальбуэны в московский клуб.

«Уверены, что он нам поможет. Встретили с позитивом, с хорошим настроением. И Фабиан вернулся в хорошем настроении. Шутит. Не знаю, правильно ли так будет сказать, но думаю, что он доволен, что вернулся. Во всяком случае, видно, что он на позитиве», — приводит слова Фомина «Известия».

«Динамо» объявило о возвращении 31-летнего парагвайца 6 июля. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и перешел в бразильский «Коринтианс».