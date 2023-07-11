Фомин: «Хочется бороться за медали, за Кубок России»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от нового сезона.

— Понятно, что хочется бороться за медали, за Кубок, — приводит слова Фомина «Известия». — Но я сейчас не готов говорить, что мы претендуем на какое-либо место, поскольку только две недели проработали с новым тренером. Есть еще время до начала чемпионата. Надо использовать его по максимуму. И уже с нашей игрой, от которой будем получать удовольствие, решать серьезные задачи.

— С «Зенитом» есть шанс конкурировать за золото? Это будет зависеть от того, покинут ли Питер Малком, Вендел и Клаудиньо?

— Я, честно, не могу сейчас комментировать что-то о другой команде. Сконцентрированы на «Динамо». Вот к нам пришел Бальбуэна — мы этому рады. А там поглядим. 30 матчей в чемпионате — каждый играет с каждым. А там посмотрим, как будет.