Фомин извинился за удаление в матче «Динамо» с «Факелом»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин извинился за свое удаление в матче 1-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

Футболист получил красную карточку на 40-й минуте встречи за то, что наступил на ногу хавбеку воронежцев Ираклию Квеквескири.

«Случайно. Игровой момент. Хотел попасть ногой в мяч, но получилось так, что наступил ему на ногу. Разумеется, делать этого не хотел. И очень сожалею, что так получилось. Точно надеялся не так начать чемпионат. Но что получилось, то получилось. Главное, что команда победила. Так что готовимся дальше.

Я считаю, что мы провели хороший матч. Качественная игра была в исполнении «Динамо». Особенно до моего удаления. Забили три гола, еще имели моменты. Надо сохранить эту игру и двигаться дальше», — приводят «Известия» слова Фомина.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома с «Локомотивом». Матч пройдет 27 июля.