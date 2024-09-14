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Фомин — об упущенном золоте «Динамо» в сезоне-2023/24: «Тяжело сказать, почему не получилось»

Алина Савинова
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился воспоминаниями об атмосфере во время матча 30-го тура РПЛ прошлого сезона против «Краснодара» (0:1).

Победа в Краснодаре могла бы гарантировала бело-голубым золотые медали чемпионата России. По итогам сезона московская команда заняла только третье место в РПЛ, пропустив вперед «Зенит» и «Краснодар».

«Шансы на трофей были. Почему не получилось, мне сказать тяжело, у каждого решающего матча своя история. Но когда ты рядом, чувствуешь атмосферу — как, например, в Краснодаре, у меня такого никогда не было — то хочется сделать для клуба и болельщиков этот самый последний шаг», — цитирует Фомина «РБ Спорт».

В турнирной таблице сезона-2024/25 «Динамо» располагается на шестой позиции, набрав 13 очков за 7 матчей.

Источник: РБ Спорт
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар

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