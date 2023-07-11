Фомин о календаре РПЛ: «Мне нравится такое расписание. Больше люблю, когда надо чаще играть»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о календаре РПЛ.

«Мне нравится такое расписание. Больше люблю, когда надо чаще играть, чем только тренироваться и в течение недельного цикла ждать предстоящий матч. У нас хорошее начало, сильная группа в Кубке. Сразу надо быть готовым, поэтому вовсю тренируемся. Надеюсь, все будет хорошо. В любом случае как можно больше матчей — это лучше, чем просто тренироваться. Зачем непонятно чем заниматься, когда можно играть и в Кубке, и в чемпионате, решая какие-то задачи», — приводит слова Фомина «Известия».

В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.