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Сегодня, 09:32

Фомин опроверг информацию об интересе к нему со стороны «Лиона»

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что ему не поступало предложения от французского «Лиона».

«Что касается «Лиона», то это неправда. Ничего такого не было. Были ли предложения от европейских клубов за карьеру в «Динамо»? Нет, такого не было», — приводит ТАСС слова Фомина.

Также футболист рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионатах Италии или Ипсании.

«Просто как-то с самого детства симпатизировал испанскому и итальянскому футболу. Симпатии лежат к этим странам», — добавил он.

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. Всего 26-летний полузащитник провел 117 матчей за бело-голубых, в которых отметился 26 голами и 14 результативными передачами.

На данный момент московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 11 туров.

Источник: https://tass.ru/sport/19034327
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Лион
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