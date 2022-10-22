Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:55

Фомин ответил на вопрос о снижении зрелищности в игре «Динамо» после ухода Шварца

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник и капитан «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о снижении зрелищности в игре команды после ухода Сандро Шварца с поста главного тренера команды.

В субботу, 22 октября бело-голубые победили «Локомотив» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Много критики от болельщиков, которые считают, что матч был не слишком зрелищным? Не знаю, после матча подошли к трибунам, фанаты нас поблагодарили, сказали, что мы молодцы, похлопали. Спасибо им за поддержку. «Динамо» стало менее зрелищным после ухода Шварца? Сложно сказать. Тут надо смотреть на вещи реально. Команда чуть поменялась, привыкаем к требованиям нового тренера, сборы по сути длились 2 недели, по сути все только знакомились. Трансферы произошли только в конце августа. Сейчас прибавляем — это самое главное.
В чем особенность «Динамо» Йокановича? Не могу сказать, потому что мало времени прошло. Почему не видите красоты игры? Это не ко мне вопросы, не могу сказать. Нам нужны такие победы, как сегодня. Не в каждом же матче 4:0 выигрывать. Иногда нужно терпеть, выигрывать и набирать очки в каждом матче», — сказал Фомин.

Также футболист поделился мнением о турнирном положении своей команды.

«Можем ли мы вернуться на те позиции, на которых были в прошлом сезоне? Я не хочу сейчас делать какие-то громкие заявления. Сейчас мы выиграли матч. У нас хороший шанс подняться выше. Получили сегодня удовольствие от игры и результата, это главное. Надо идти дальше, а там посмотрим», — добавил Фомин.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 14 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ВАДА и РУСАДА спорят о «деле Валиевой»: узнаем ли мы вердикт?
Волейболисток лишили «сексуального контента». Им больше нельзя разминаться при зрителях
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
«Локо» разочаровал. Команда проигрывает, надо вперед бежать, а сил почему-то нет..."
Камано: «Ситуация у «Локо» в таблице очень тяжелая. Но мы будем уверенно выходить из этого положения»
Лещенко о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «В такой знаковый день команда обязана посвятить три очка Яшину!»
Йоканович: «В обоих таймах мы показали достаточно хороший футбол»
Фомин — о голе Смолова с пенальти: «Подумал, что для него это будет принципиальный момент, он же играл за «Локо»
«Динамо» преображается, Смолов забил 100-й мяч. А «Локомотив» тормозит и без немцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Йоканович: «В обоих таймах мы показали достаточно хороший футбол»

Лещенко о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «В такой знаковый день команда обязана посвятить три очка Яшину!»