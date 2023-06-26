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26 июня, 23:40

Фомин поделился впечатлениями от начала подготовки к новому сезону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от начала подготовки к новому сезону.

«Хорошо отдохнул, было много времени для летнего отпуска. Был дома, провел время с семьей. Перезагрузился, тренировался. Готов к чемпионату. На первых порах самое главное — знакомство с тренером. Нужно проникнуться идеями, найти общее понимание, и вместе двигаться вперед, потому что прошлый сезон был неудачный, это все понимают. Эту страницу закрыли. Новый тренер, и с такой философией мы двигаемся вперед», — приводит слова Фомина Sport24.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-26-daniil-fomin-samoye-glavnoye-dlya-futbolistov-dinamo-znakomstvo-s-martselom-lichkoy
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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