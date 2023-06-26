Фомин поделился впечатлениями от начала подготовки к новому сезону

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от начала подготовки к новому сезону.

«Хорошо отдохнул, было много времени для летнего отпуска. Был дома, провел время с семьей. Перезагрузился, тренировался. Готов к чемпионату. На первых порах самое главное — знакомство с тренером. Нужно проникнуться идеями, найти общее понимание, и вместе двигаться вперед, потому что прошлый сезон был неудачный, это все понимают. Эту страницу закрыли. Новый тренер, и с такой философией мы двигаемся вперед», — приводит слова Фомина Sport24.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.