Фомин повторил рекорд чемпионата России по количеству забитых пенальти

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал 11-метровый в матче против «Локомотива» (3:1) и повторил рекорд чемпионатов России.

25-летний хавбек забил все 17 пенальти в премьер-лиге. Такую же серию без единого промаха выдавал полузащитник «Амкара» Георгий Пеев.