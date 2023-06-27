Фомин признался, что снова готов быть штатным пенальтистом в «Динамо»

Капитан «Динамо» Даниил Фомин признался, что снова готов быть штатным пенальтистом московской команды.

«Я сделал выводы. Когда не забиваешь несколько 11-метровых подряд, глупо продолжать бить. Футбол — командный вид спорта, а не индивидуальный. Поэтому приняли решение, что пока не буду бить. Сейчас уже, думаю, все будет хорошо. Посмотрим в чемпионате. К решению сменить пенальтиста нормально отнесся. Даже такие звезды, как Месси, иногда не забивают, о чем можно говорить? Сейчас я чувствую, что готов. Психологических проблем нет», — приводит слова Фомина Sport24.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Динамо» 38 матчей, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.