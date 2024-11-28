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Сегодня, 09:52

Фомин — о ничьей с «Факелом»: «Когда весь матч ведешь в счете и пропускаешь в конце — это всегда обидно»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

«Конечно, когда весь матч ведешь в счете и пропускаешь в конце — это всегда обидно. Да, у «Факела» были моменты, но и мы в одном из эпизодов в пустые ворота не смогли попасть. Забей мы тогда второй мяч, было бы попроще. Но нельзя отрицать, что у соперника было немало возможностей для гола. Поэтому ничья заслуженная. Результат справедлив», — приводит слова Фомина «Известия».

После 16 туров «Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.

Источник: Известия
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)

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