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Фомин: «Я подошел к Бальбуэна и сказал: «Ты капитан, двигаемся дальше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал возвращение капитанской повязки к защитнику Фабиану Бальбуэна. В прошлом сезоне капитаном был Фомин.

«Фабиан — капитан своей сборной и лидер. Я к нему подошел и сказал: «Ты капитан, двигаемся дальше», — сказал Фомин.

Также полузащитник прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в первом туре РПЛ.

«Самое главное, что мы пропустили такие голы после ошибок. Это повлияло на игру. «Краснодар» начал низко обороняться, быстро убегать», — добавил футболист.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс» на правах аренды.

Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо». Он вывел команду с повязкой на матч первого тура против «Краснодара» (1:3).

Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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