Фомин: «Сейчас «Динамо» начал сезон хуже, но, надеюсь, закончим гораздо выше в таблице»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что нужно время, чтобы идеи нового главного тренера Марцела Лички окончательно адаптировались к составу.

«Я не знаю, есть ли такие ограничения в адаптации идей тренера, в условные два-три месяца или год. Самое главное, использовать каждую тренировку с пользой, если можно так выразиться. Вникать в требования тренера, привыкать к нему, ему — привыкать к нам. И в этом плане вместе двигаться вперед.

Не хочу ни на что списывать неудачи в первых матчах сезона. Думаю, в совокупности все все понимают. Да, хотелось лучше начать. Но в прошлом году мы лучше начали чемпионат, первые восемь матчей не проигрывали, а закончили сезон неудачно, на девятом месте. Сейчас начали хуже, но, надеюсь, и закончим мы по-другому — гораздо выше в таблице», — цитируют «Известия» Фомина.