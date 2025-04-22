Полузащитник «Динамо» Фомин: «Было интересно прокомментировать голы Овечкина»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от видео, на котором он комментирует голы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

10 апреля пресс-служба бело-голубых опубликовала ролик, как футболисты и главный тренер Марцел Личка комментируют шайбы Овечкина в НХЛ.

«Я комментировал в ролике гол Александра Овечкина, в таком поучаствовать интересно, хороший повод, поэтому согласился, — цитирует ТАСС Фомина. — Меня первым отправили комментировать, но смотришь, графика картинок немного не такая».

6 апреля в матче с «Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету россиянина 897 голов.