Фомин рассказал, что следил за турниром претендентов по шахматам

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что поддерживал российских шахматистов, выступавших в турнире претендентов в Торонто.

«Следил за турниром претендентов. Конечно, болел за наших. Старался смотреть каждый день, хотя матчи начинались поздно, поэтому смотрел, как развивались дебюты. После этого уже смотрел обзоры. Я болел за наших девочек и за Яна [Непомнящего], но смотрел как любитель, просто интересно», — приводит ТАСС слова Фомина.

Турнир претендентов-2024 проходил с 3 по 23 апреля. Россиянин Ян Непомнящий занял третье место, Александра Горячкина и Екатерина Лагно стали пятой и шестой соответственно в соревнованиях среди женщин.