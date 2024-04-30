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Сегодня, 14:17

Фомин рассказал, что следил за турниром претендентов по шахматам

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что поддерживал российских шахматистов, выступавших в турнире претендентов в Торонто.

«Следил за турниром претендентов. Конечно, болел за наших. Старался смотреть каждый день, хотя матчи начинались поздно, поэтому смотрел, как развивались дебюты. После этого уже смотрел обзоры. Я болел за наших девочек и за Яна [Непомнящего], но смотрел как любитель, просто интересно», — приводит ТАСС слова Фомина.

Турнир претендентов-2024 проходил с 3 по 23 апреля. Россиянин Ян Непомнящий занял третье место, Александра Горячкина и Екатерина Лагно стали пятой и шестой соответственно в соревнованиях среди женщин.

Источник: https://tass.ru/sport/20684615
Даниил Фомин
Шахматы
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