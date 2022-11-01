Фомин рассказал, что Умяров писал ему после незабитого пенальти в финале Кубка России

Сегодня, 12:30
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о взаимоотношениях с хавбеком «Спартака» Наилем Умяровым после истории в финале Кубка России.
«Я вообще не слышал. 70 тысяч на трибунах, рев, у меня качели в голове — решаю, куда бить, как бить, вообще весь в себе и не вижу, кто там подходит, что кто говорит. Да и он что, первый, что ли? Ко мне кто только перед пенальти не подходил, каких вещей только не говорили. И «я знаю, в какой угол ты ударишь», и что-то еще. Так что к Умярову у меня вообще претензий никаких. Он мне писал потом. Я сейчас уже не вспомню дословно, что именно. Но смысл такой, что он не хотел, чтобы выглядело так, как преподносят. И я ответил, что никаких проблем нет. Мне вообще кажется, что эта история больше раздута», — приводит слова Фомина «КП Спорт».
Он также заявил, что первое время очень сильно переживал из-за незабитого пенальти, но постепенно эта история его отпустила.
Во время финала Кубка России Умяров в решающий момент подошел к исполняющему пенальти Фомину, чтобы сбить его настрой. После этого эпизода часть игроков «Динамо» отказались пожимать руку Умярову.
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