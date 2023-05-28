Фомин: «Йоканович просто написал в чат, что уходит. На этом прощание закончилось»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о прощании с экс-тренером бело-голубых Славишей Йокановичем.

— Можете выделить что-то положительное из этого сезона?

— Не хочу подводить какие-то итоги. Еще матч есть, посмотрим.

— Как прошло прощание с Йокановичем?

— Тренер написал в чат, что уходит — и все. На этом прощание закончилось.

— Никакого личного общения не было?

— Прощание выглядело так, что он просто написал в чат — и все.

— Как это восприняли?

— Когда играл в первой лиге, то видел и не такое. Я к этому отнесся так, как это и есть.

— Ждали чего-то другого?

— Я прошел через разных тренеров. Йоканович принял такое решение, не мне его судить. Я особо не акцентировал на этом внимание. Сейчас у нас было три матча при Алпатове. Ждем, работаем, и будет все нормально.

— Как можете охарактеризовать молодого тренера Алпатова?

— Он взбодрил команду. Ребята прониклись к нему и его идеям. Все с уважением относятся к нему.

— Но в команде нет разговоров о новом тренере?

— Нет, не было. Все готовятся к игре.

«Динамо» в мае объявило об увольнении Йокановича с поста главного тренера команды. Он возглавлял москвичей с лета прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Павел Алпатов.

После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом».