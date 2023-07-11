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Сегодня, 02:09

Фомин о сборах «Динамо»: «Сейчас точно одни из самых тяжелых»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от начала сборов клуба.

— Все вернулись из отпуска в хорошем настроении, и с первой тренировки все работают с удовольствием, — приводит слова Фомина «Известия». — И хотя сборы очень тяжелые, все здорово работают. Понимают, что надо быть в хорошей физической форме, чтобы играть и с мячом, и без мяча, и переключаться с одного на другое. Так что все на позитиве, все нормально.

— Это самые тяжелые сборы в вашей жизни?

— Не хочу сравнивать с тем, что было раньше, но сейчас точно — одни из самых тяжелых.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.

Источник: https://iz.ru/1542186/aleksei-fomin/fabian-balbuena-dovolen-chto-vernulsia-shutit
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
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