Фомин рассказал, почему Йоканович сделал его капитаном «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, почему главный тренер московской команды Славиша Йоканович доверил ему капитанскую повязку.

«Йоканович мне сказал, что ему нужен молодой капитан, который играет в поле: «Ты игрок сборной, ты важный футболист для команды, пора становиться ее лидером». Когда результаты не очень — непросто. Особенно когда была серия без побед. Все понимали, что «Динамо» не на том месте, на котором должно находиться. Но мы пытались выйти из ситуации, общались с тренером и между собой, собирались командой без тренерского штаба. Потому что надо в себе причины искать. Разговор был такой, что если мы сами не можем отдать точную передачу на пять метров, значит, дело не в тренерах, прессинге или схемах», — приводит слова Фомина «КП Спорт».

После 15 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.