Фомин рассказал, почему Йоканович сделал его капитаном «Динамо»

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, почему главный тренер московской команды Славиша Йоканович доверил ему капитанскую повязку.
«Йоканович мне сказал, что ему нужен молодой капитан, который играет в поле: «Ты игрок сборной, ты важный футболист для команды, пора становиться ее лидером». Когда результаты не очень — непросто. Особенно когда была серия без побед. Все понимали, что «Динамо» не на том месте, на котором должно находиться. Но мы пытались выйти из ситуации, общались с тренером и между собой, собирались командой без тренерского штаба. Потому что надо в себе причины искать. Разговор был такой, что если мы сами не можем отдать точную передачу на пять метров, значит, дело не в тренерах, прессинге или схемах», — приводит слова Фомина «КП Спорт».
После 15 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.
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Основные источники исследования