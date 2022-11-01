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Сегодня, 14:16

Фомин рассказал, почему Йоканович сделал его капитаном «Динамо»

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, почему главный тренер московской команды Славиша Йоканович доверил ему капитанскую повязку.

«Йоканович мне сказал, что ему нужен молодой капитан, который играет в поле: «Ты игрок сборной, ты важный футболист для команды, пора становиться ее лидером». Когда результаты не очень — непросто. Особенно когда была серия без побед. Все понимали, что «Динамо» не на том месте, на котором должно находиться. Но мы пытались выйти из ситуации, общались с тренером и между собой, собирались командой без тренерского штаба. Потому что надо в себе причины искать. Разговор был такой, что если мы сами не можем отдать точную передачу на пять метров, значит, дело не в тренерах, прессинге или схемах», — приводит слова Фомина «КП Спорт».

После 15 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/daniil-fomin-vo-vremya-krizisa-igroki-dinamo-sobiralis-bez-trenera-i-obsuzhdali-situacziyu/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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2.02
Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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