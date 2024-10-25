Фомин считает, что конфликт Тюкавина и Денисова раздут из ничего

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал перепалку в медиа своего одноклубника Константина Тюкавина с футболистом «Спартака» Даниилом Денисовым.

Ранее Тюкавин публично заявил, что ему было легко играть против Денисова, потому что оппонент плохо играет в обороне. Денисов позднее в ответ заявил, что Тюкавин должен делом подтверждать свои слова.

«На чьей я стороне? Тут сторону выбирать не надо — Костя лишь сказал свое мнение после матча, в его словах и в словах Денисова нет ничего такого. Игроки могут что-то сказать, это нормально — через два тура все забудут», — цитирует Фомина «РБ Спорт».