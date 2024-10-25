Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:28

Фомин считает, что конфликт Тюкавина и Денисова раздут из ничего

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал перепалку в медиа своего одноклубника Константина Тюкавина с футболистом «Спартака» Даниилом Денисовым.

Ранее Тюкавин публично заявил, что ему было легко играть против Денисова, потому что оппонент плохо играет в обороне. Денисов позднее в ответ заявил, что Тюкавин должен делом подтверждать свои слова.

«На чьей я стороне? Тут сторону выбирать не надо — Костя лишь сказал свое мнение после матча, в его словах и в словах Денисова нет ничего такого. Игроки могут что-то сказать, это нормально — через два тура все забудут», — цитирует Фомина «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Даниил Фомин
Денис Денисов
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
Сегодня
Вчера
Неделя