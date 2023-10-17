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Сегодня, 03:55

Фомин: «Смогу ли сыграть с «Локомотивом»? Не знаю»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Даниил Фомин высказался о состоянии здоровья.

«Самочувствие? Вроде нормально. Смогу ли сыграть с «Локомотивом»? Не знаю. Написали, что пропущу не меньше месяца? Спрашивайте у тех, кто написал. Как сейчас себя чувствую? Не знаю, надо посмотреть», — сказал Фомин.

Полузащитник сборной России Даниил Фомин получил травму в товарищеском матче против Кении.

На 24-й минуте хавбек кенийцев Амос Нонди ударил россиянина по правому голеностопу в подкате. Фомин покинул поле и затем отправился в подтрибунное помещение в сопровождении медицинского штаба национальной команды.

Даниил Фомин
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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