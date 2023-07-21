Фомин заявил, что Бальбуэна не победил в голосовании при выборе капитана «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о выборе капитана «Динамо».

— Капитаном стал человек, который выиграл в голосовании?

— Кто подсчитывал голоса — я не знаю. Раз тренер выбрал Бальбуэну, значит, у него было право. Столько там было подсчетов, я не буду говорить.

— Как стало известно, что капитан будет другой и будет голосование?

— Тренер сказал, что будет голосование. И после него он сказал, кто получил больше всего голосов, кто ищет дальше. Но решение в итоге было выбрать Бальбуэна.

— То есть Бальбуэна победил в голосовании?

— Нет.

— А кто тогда победил в голосовании?

— Какая разница? Решение принято тренером. Мы его приняли и уважаем. Мы двигаемся с капитаном и с тренером вперед.

— Вы расстроились тем, что победил один, а выбрали другого?

— Нет, вообще не этим. Я был разочарован, что меня убрали с капитанства, — сказал Фомин.

21 июля стало известно, что Бальбуэна снова стал капитаном бело-голубых. В прошлом году 31-летний парагваец приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал за «Коринтианс». В это время капитаном команды был Фомин.