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Фомин — о смене капитана в «Динамо»: «Как я могу отреагировать? Я был разочарован»

Константин Белов
Корреспондент
Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о том, что капитаном бело-голубых стал Фабиан Бальбуэна.

— Главная тема дня — это выбор капитана. За кого ты голосовал? Как проходила сама процедура?

— За кого голосовал — не буду говорить. Было голосование, потом тренер принял решение назначить Бальбуэна.

— Как отреагировал на то, что сменился капитан?

— Пацаны, как я могу отреагировать? Я был разочарован. Но я принимаю это решение, и я его уважаю. Я хочу, чтобы «Динамо» побеждало в любом случае.

— Вы же видели отношение к капитанской повязке в сборной. Может, мы преувеличиваем, что это просто повязка, и не надо разочаровываться? Или это серьезно?

— Я скажу, как я отношусь к этому. Для меня было большой честью и привилегией — быть капитаном. Я старался вести себя достойно, как с командой и болельщиками, так и с вами, журналистами.

— Что ходит в капитанские обязанности? Что делает Бальбуэна чего не делаете вы?

— Я думаю, мало времени еще прошло. Мне сложно говорить. У каждого свой характер, свои какие-то плюсы и минусы. Что касается Бальбуэна — он профессионал, он был капитаном своей сборной, он — лидер. Поэтому мы поддержали его. Я к нему подошел и сказал, что все в порядке, ты капитан. Двигаемся дальше.

— Сейчас он лидер в раздевалке? В перерыве он общался как-то с вами?

— Там не только он. Все могут сказать. В этом проблем никаких нет.

— Как может быть капитаном человек, который год назад оставил контракт и ушел?

— Я футболист, выхожу на футбольное поле. А что там приостанавливают, еще что-то происходит, это не ко мне. Я такое не могу комментировать.

— Может, он заверил, что не бросит «Динамо» больше?

— Посмотрим, увидим. Мне тут нечего вам сказать, — сказал Фомин.

21 июля стало известно, что Бальбуэна снова стал капитаном бело-голубых. В прошлом году 31-летний парагваец приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал за «Коринтианс». В это время капитаном команды был Фомин.

Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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