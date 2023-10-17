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Сегодня, 11:11

Фомин заявил, что готов выступать за «Динамо» до конца карьеры

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что на данный момент видит себя только в команде бело-голубых.

«Конечно, это особенный клуб для меня. Я за «Динамо» провел больше матчей, чем за другие команды. Конечно, хочется побеждать именно с «Динамо», радовать болельщиков игрой и победами. На данный момент да, готов [остаться в «Динамо» до конца карьеры]. Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с «Динамо» не бороться за самые высокие места. Можно ли говорить, что не перейду в «Спартак» и «Зенит»? Сейчас я играю в «Динамо» и вижу себя в этом клубе. Как будет дальше — не могу ничего сказать», — приводит ТАСС слова футболиста.

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. Всего 26-летний полузащитник провел 117 матчей за бело-голубых, в которых отметился 26 голами и 14 результативными передачами. Ранее футболист играл в таких командах, как «Уфа», «Нижний Новгород» и «Краснодар».

На данный момент московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 11 туров.

Источник: https://tass.ru/sport/19034781
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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