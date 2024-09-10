Фомин заявил, что хочет выиграть трофей с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал продление контракта с московским клубом.

Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2029 года.

«Очень рад продлить контракт с «Динамо». Самое главное — в этом клубе можно прогрессировать. Первые пять лет не получилось взять трофей. Буду пробовать сделать это в следующие пять», — сказал Фомин.

27-летний россиянин выступает за «Динамо» с августа 2020 года. Полузащитник провел 144 матча в составе бело-голубых, отметившись 27 голами и 20 результативными передачами.