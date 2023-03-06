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Сегодня, 11:24

Фомин заявил, что связывает свое ближайшее будущее с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин признался, что пока не думает о возможном заключении нового контракта с бело-голубыми.

«Новый контракт? Честно, мне нечего сказать. У меня долгий контракт, поэтому сейчас даже не думаю об этом. Стараюсь помогать «Динамо», а как будет дальше, посмотрим. Конечно, свое ближайшее будущее связываю с «Динамо», у меня контракт», — приводит слова Фомина Sport24.

В сезоне-2022/23 26-летний Фомин провел 25 матчей за «Динамо» забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-fomin-svoye-blizhaysheye-budushcheye-svyazyvayu-s-dinamo-o-novom-kontrakte-dazhe-ne-dumayu
Даниил Фомин
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