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Сегодня, 13:55

FONBET и «Локомотив» завершили сотрудничество

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Букмекерская компания FONBET и футбольный клуб «Локомотив» прекращают совместную деятельность, начатую в 2021 году.

За время партнерства был реализован ряд больших активаций, специальных проектов, тематических матчдэев и диджитал-активностей. Много внимания было уделено совместным благотворительным акциям. В 2023-м году FONBET расширил программу спонсорства, увеличил контракт с клубом и инвестировал в инфраструктуру «РЖД-Арены», установив двойные LED-борты на домашнем стадионе «Локомотива».

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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